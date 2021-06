ARESZT ZA ROZPOWSZECHNIANIE MATERIAŁÓW Z PORNOGRAFIĄ Data publikacji 28.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Bielscy kryminalni, współpracując z funkcjonariuszami zwalczającymi cyberprzestępczość, zatrzymali podejrzanego o posiadanie i rozpowszechnianie treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Funkcjonariusze zabezpieczyli należące do mężczyzny nośniki pamięci, na których ujawnione były niedozwolone treści. Mężczyzna, decyzją sądu, najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim wraz z funkcjonariuszami Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością KWP w Białymstoku, zatrzymali mężczyznę podejrzanego o posiadanie i rozpowszechnianie materiałów pornograficznych z udziałem osób małoletnich. Śledczy na trop mężczyzny zajmującego się tym procederem wpadli, podczas sprawdzania Internetu. W jego mieszkaniu funkcjonariusze zabezpieczyli nośniki pamięci zawierające niedozwolone treści, dwa komputery stacjonarne i laptop oraz karty SIM. Prokurator postawił zatrzymanemu zarzut posiadania i rozpowszechniania materiałów pornograficznych z udziałem osób małoletnich, tj. poniżej 18 roku życia. Zgodnie z kodeksem karnym, takie przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 12 lat. W piątek, decyzją sądu, mieszkaniec powiatu bielskiego trafił do aresztu śledczego, gdzie spędzi najbliższe 3 miesiące.

