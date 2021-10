ARESZT ZA POMOCNICTWO W NIELEGALNYM PRZEKROCZENIU GRANICY Data publikacji 31.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Sąd aresztował na 2 miesiące 24-letniego obywatela Ukrainy, który wiózł w porsche 11 obywateli Iraku nielegalnie przebywających w Polsce. Okazało się, że mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Usłyszał zarzut pomocnictwa w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy. Odpowie również za popełnione wykroczenia.

W piątek, tuż po południu, na krajowej 66 w Bielsku Podlaskim policjanci z gdańskiego oddziału prewencji oraz mundurowi z bielskiej drogówki zatrzymali do kontroli porsche na wielkopolskich numerach rejestracyjnych. Za kierownicą siedział 24-letni obywatel Ukrainy. Okazało się, że w porsche przewoził 11 obywateli Iraku, którzy nielegalnie przebywali na terenie Polski. Zostali oni przekazani funkcjonariuszom Straży Granicznej. Kierowca został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu, a samochód na parking dowodów rzeczowych. Jak ustalili policjanci, mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami, a porsche, jak twierdził, pożyczył od kolegi. 24-letni obywatel Ukrainy usłyszał zarzut pomocnictwa w organizowaniu osobom nielegalnego przekroczenia granicy. Odpowie również za kierowanie autem bez uprawnień i przewożenie pięciu pasażerów powyżej dozwolonej liczby miejsc. Dziś decyzją sądu trafił na 2 miesiące do aresztu.