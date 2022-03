NIELEGALNA BROŃ I ZNACZNA ILOŚĆ AMFETAMINY NA POSESJI 41 LATKA Data publikacji 09.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Bielscy kryminalni weszli na posesję 41-letniego mieszkańca gminy Orla. W budynku gospodarczym funkcjonariusze zabezpieczyli broń i amunicję, na którą mężczyzna nie miał pozwolenia. Mundurowi znaleźli również ponad 100 gramów amfetaminy. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. O jego dalszym losie zadecyduje sąd. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

W poniedziałek, po południu, kryminalni z bielskiej komendy weszli na posesję 41-letniego mieszkańca gminy Orla. Policjanci podejrzewali, że mężczyzna może posiadać nielegalną broń. W trakcie przeszukania pomieszczenia gospodarczego podejrzenia potwierdziły się. Kryminalni znaleźli długą broń palną oraz trzy lufy do takiej broni. W tym samym budynku mundurowi znaleźli skrzynię, w której było ponad 140 sztuk amunicji. Cały arsenał "nosił znaki czasu". Mundurowi ustalili, że mężczyzna nie miał pozwolenia na broń i amunicję. W trakcie czynności, w tym samym budynku policjanci znaleźli dodatkowo foliowe torebki z białym proszkiem. Wstępne badanie narkotesterem wykazało, że jest to amfetamina w ilości ponad 100 gramów. 41-latek został zatrzymany. Broń zostanie poddana szczegółowej analizie przez biegłych z laboratorium kryminalistycznego. Wczoraj 41-latek usłyszał zarzut posiadania broni palnej i amunicji bez zezwolenia oraz posiadania środków odurzających. Dzisiaj sąd zadecyduje o jego dalszym losie. Posiadanie broni palnej bez zezwolenia zagrożone jest karą do 8 lat pozbawienia wolności, natomiast za posiadanie znacznej ilości środków odurzających kodeks karny przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności.

