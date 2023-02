NASTOLATKA POTRĄCONA NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH - KIEROWCA STRACIŁ PRAWO JAZDY

Kierowca dacii potrącił nastolatkę na przejściu dla pieszych. 16-latka trafiła do szpitala, a mężczyzna stracił prawo jazdy. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło wczoraj rano na Białowieskiej w Bielsku Podlaskim. Policjanci przypominają, że piesi są szczególnie narażeni na negatywne skutki zdarzeń drogowych. Dlatego kierowcy, zbliżając się do przejścia dla pieszych muszą za każdym razem zachować szczególną ostrożność i upewnić się, że nie spowodują zagrożenia dla niechronionych uczestników ruchu drogowego.